Scritte no vax in via Collodi, il PD savonese: "Vile attacco vandalico, solidarietà ad Asl2 e ai suoi dipendenti"

"La segreteria Comunale del PD e il gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune a Savona, condannano con forza l’azione vandalica contro Asl2, i suoi edifici e i mezzi aziendali. Imbrattare i muri e le auto con scritte no-vax non è solo un atto incivile, ma un attacco inaccettabile a chi ogni giorno, nonostante mille difficoltà, lavora per la salute di tutti".

Così, attraverso una nota stampa, Gruppo Consiliare del Partito Democratico - Comune di Savona e Segreteria Comunale PD di Savona.