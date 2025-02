Savona, vandalizzata l'Asl di via Collodi e auto dell'azienda con scritte no vax (FOTO)

Scritte contro i medici, contro le vaccinazioni sui muri dell'Asl e su alcune auto aziendali. Questa mattina i dipendenti dell'azienda sanitaria di Via Collodi che sono andati al lavoro e i residenti del quartiere hanno scopertogli atti vandalici, probabilmente fatti nella notte.

I no vax hanno infatti hanno nuovamente colpito in città con scritte contro i vaccini, contro i medici, i tamponi e anche contro l'Agenda 2030 e questa volta proprio in una delle sedi Asl.

Hanno imbrattato i muri dell'Asl in via Collodi, dall'ingresso principale, e anche nella parte su via Giusti.

Colpite anche alcune auto dell'azienda imbrattate sulle fiancate e sul cofano.

In riferimento agli atti di vandalismo verificatisi nella giornata odierna presso la sede aziendale di Via Collodi a Savona e ai danni subiti da alcune autovetture in sosta nei pressi del presidio, l’azienda ha prontamente segnalato l’accaduto alle Forze dell’Ordine, fornendo tutti i dettagli disponibili.

A seguito di una prima verifica, sono stati documentati i danni subiti e individuati eventuali elementi utili alle indagini. A breve sarà formalizzata una denuncia contro ignoti.

"Si tratta di un atto deprecabile – dichiara la direzione aziendale – che colpisce direttamente una struttura pubblica, patrimonio dell’intera collettività. Esprimiamo profondo rammarico per quanto accaduto e garantiamo la massima collaborazione alle Autorità competenti per far luce sull’episodio e individuare i responsabili".