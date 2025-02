Doppio appuntamento musicale a Finalborgo

Sabato 15 febbraio alle ore 16:30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, si terrà uno spettacolo jazzistico dal titolo Giradischi d'oltreoceano, a cura dei Braxophone, un quintetto di ottoni con batteria proveniente dalla provincia di Cuneo. Il gruppo è composto da Luca Vallauri e Giuseppe Notabella alla tromba, Elia Faletto al sax, Lorenzo Reina al trombone, Giovanni Forti alla tuba e Daniele Danzi alla batteria.

L’evento proporrà una selezione di brani dixie e swing, offrendo un cocktail musicale che richiama gli evergreen di Frank Sinatra, con un retrogusto dixie ispirato a Louis Armstrong e un bouquet fruttato di standard alla Duke Ellington. L'energia dei Braxophone travolgerà il pubblico con un pomeriggio dedicato al jazz americano.

Domenica 16 febbraio, sempre alle ore 16:30, presso il Salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, il protagonista dell’incontro sarà Massimo Aliverti, neuropsichiatra e professore di Storia della medicina e di Antropologia medica all’Università dell’Insubria (Varese-Como), oltre che presidente della sezione di Storia della psichiatria della Società Italiana di Psichiatria (SIP).

Aliverti terrà una conferenza dal titolo Un medico melomane tra Settecento e Ottocento: Joseph Frank (1771-1842). L'incontro approfondirà la figura di Joseph Frank, medico e professore universitario austriaco che visse per diversi anni in Italia. La sua spiccata passione per la musica lo portò a sposare una cantante lirica e a organizzare concerti per tutta la vita. La conferenza offrirà un'occasione per esplorare i suoi interessi musicali e il panorama musicale dell’epoca.

L’ingresso sarà libero con offerta facoltativa.

Per informazioni o prenotazioni, sarà possibile contattare il Direttore Artistico, Prof. Michele Menardi Noguera, tramite WhatsApp al numero 353 4639960.

La rassegna Pomeriggi Musicali è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.