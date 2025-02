Giornata del Malato, al Santa Corona una speciale partita di pallamano. Tutte le iniziative di Asl2

Come ogni anno, in occasione della 33esima Giornata mondiale del Malato, anche Asl2 Savonese metterà in atto, come tutte le aziende sanitarie regionali, una serie di piccole iniziative per dimostrare vicinanza e solidarietà alle persone ricoverate nelle sue strutture ospedaliere e territoriali.

Martedì 11 febbraio, è prevista la somministrazione di un menù speciale, comprensivo di antipasto e dolce, ovviamente nel rispetto delle esigenze nutrizionali dei singoli pazienti e assicurando il trattamento dietetico individualizzato.

Alle ore 14.00, invece, presso l'Unità Spinale del Santa Corona di Pietra Ligure si terrà una partita di 'pallamano in carrozzina' dal forte valore inclusivo e solidale. Protagonisti dell’evento saranno gli studenti di una scuola media del territorio, che scenderanno in campo in carrozzina per supportare un loro compagno di classe che ha dovuto adattarsi di recente all'utilizzo di questo ausilio a causa di una malattia degenerativa. L’iniziativa, col contributo della Struttura Complessa Unità Spinale diretta dal dottor Antonino Massone, nasce dalla volontà dei ragazzi di dimostrare vicinanza al loro amico, condividendo con lui un’esperienza sportiva che lo faccia sentire parte integrante del gruppo. Giocare nelle sue stesse condizioni permetterà loro di comprendere più da vicino la sua quotidianità, superando barriere e pregiudizi attraverso un gesto concreto di solidarietà.

Ad essa prenderanno parte anche i pazienti del reparto che, affiancati dai fisioterapisti, guideranno gli studenti in questa esperienza. Per molti di loro, abituati a essere destinatari di cure, sarà l’occasione per assumere un ruolo attivo, trasmettendo competenze e diventando punti di riferimento per i più giovani.

Nel rispetto della quotidiane attività clinico-assistenziali, sarà infine concesso per quella giornata un ampliamento dell’orario di visita dei familiari, mentre i Dirigenti medici saranno a disposizione dei parenti per informazioni sullo stato di salute dei familiari ricoverati.

Presso l’Unità Spinale Unipolare di Pietra Ligure è in programma nel pomeriggio la celebrazione di una santa messa. L’appuntamento è alle ore 16 al piano terra del Padiglione USU.

Il dettaglio dell'ampliamento degli orari di visita

- ospedale distrettuale San Giuseppe di Cairo dalle ore 14.30 alle 19.30

- ospedale San Paolo di Savona dalle ore alle ore 12.30 alle 20.30

- ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dalle ore 12.30 alle 20.30

- ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga dalle ore 12.30 alle 20.30