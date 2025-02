Il comune di Millesimo e l'associazione Tartufai presenti alla BIT di Milano

Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, e l'assessore al turismo, Alessio La Placa, insieme al presidente dell'Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, Maurizio Bazzano, e al tesoriere Giovanni Rebuffo, hanno partecipato alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), uno dei palcoscenici più prestigiosi per la promozione turistica in Italia, all'interno dello spazio dedicato alla Regione Liguria.

La manifestazione è stata l'occasione per lanciare le date della XXIII Edizione della Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo e della Valle Bormida, che si terrà il 3, 4 e 5 ottobre 2025 nel centro storico di Millesimo.

"Un'opportunità unica che abbiamo potuto sfruttare grazie alla volontà dell'assessore Lombardi di promuovere lo sviluppo turistico dell'entroterra ligure mediante la valorizzazione dei prodotti di punta del nostro territorio. Siamo infatti orgogliosi che il nostro tartufo fosse presente su un palcoscenico così importante insieme ad altre eccellenze liguri, come la focaccia di Recco e le ostriche di La Spezia", commenta Francesco Garofano, sindaco di Millesimo.

Aggiunge l'assessore al turismo Alessio La Placa: "Stiamo già lavorando in vista della prossima edizione. Siamo convinti che il supporto della Regione Liguria e la stretta collaborazione con l'Associazione Tartufai siano determinanti per proporre una manifestazione di qualità, sempre più apprezzata nel panorama fieristico ligure".

"È la prima volta che partecipiamo alla BIT di Milano. È stata l'occasione per far conoscere il nostro tartufo a una platea internazionale e crediamo possa essere un buon inizio per dare sempre maggior risalto al nostro territorio, la Valle Bormida", commenta il presidente Maurizio Bazzano.