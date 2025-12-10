Volpe trovata in condizioni critiche ad Albisola: curata dall'Enpa è tornata in libertà

Una storia a lieto fine per una volpe messa in salvo dall'Enpa di Savona.

Ieri mattina è stato rimesso in libertà un giovane esemplare che qualche settimana fa era stata recuperata in condizioni critiche nel centro di Albisola.

"L’animale giaceva sotto un’auto, visibilmente debilitato. Prontamente recuperata e portata dal veterinario, è risultata essere estremamente debole a causa di una forte infestazione di parassiti intestinali".

Poi dopo il ricovero a Cadibona nel centro di recupero di Enpa per gli animali selvatici, la volpe si è ripresa.

"Dopo il ricovero presso il nostro C.R.A.S., è stata sverminata come da indicazioni veterinarie e alimentata con cura dal nostro team. Grazie alle nostre cure quotidiane e alla sua grande voglia di riprendersi, oggi (ieri.ndr) la volpe ha finalmente riguadagnato la libertà - continuano da Enpa - Un enorme grazie a chi ci sostiene e a chi segnala tempestivamente gli animali in difficoltà. Ogni gesto fa la differenza".