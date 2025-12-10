Il 12 dicembre sciopero generale Cgil: "Legge di bilancio ingiusta, manifestazione regionale a Genova"

Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro una legge di bilancio "considerata ingiusta". In Liguria è prevista una manifestazione regionale alla quale confluiranno i manifestanti provenienti da tutte le province. L’appuntamento è fissato per le ore 9 davanti alla Stazione Marittima, da dove partirà il corteo diretto verso la sede della Prefettura di Genova.

Le richieste della Cgil sono chiare: "Aumentare salari e pensioni; fermare l’innalzamento dell’età pensionabile; dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione; contrastare la precarietà; avviare vere politiche industriali e del terziario; introdurre una riforma fiscale equa e progressiva".

"Alle rivendicazioni nazionali, in Liguria si aggiungono quelle relative alla sanità, dove la presunta riforma voluta dalla Giunta regionale, secondo la Cgil, non risolverà alcun problema ma ne creerà di nuovi, senza rispondere al bisogno di salute dei cittadini né alle richieste del personale", concludono dal sindacato.

Al termine del corteo si terrà l’intervento conclusivo del Segretario Nazionale Cgil, Pino Gesmundo.