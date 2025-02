Porto di Savona, la BuT chiede una variazione e ampliamento della concessione demaniale

È di 1.460 metri quadrati la richiesta di ampliamento della concessione demaniale che la BuT ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel porto di Savona. L'ampliamento permetterebbe di ingrandire l'area già concessa alla società e attualmente destinata a deposito sale e stoccaggio di varie merceologie.

La BuT si occupa di servizi portuali e, oltre allo spazio all'aperto, ha anche un grande magazzino di 22.000 metri quadrati, ultimamente sottoposto a vari interventi di ristrutturazione per migliorare la manipolazione, lo stoccaggio e la conservazione delle merci varie e ottenendo anche la certificazione Liffe per caffè e prodotti coloniali.