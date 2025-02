Tito Campanella, il naufragio della nave savonese approda a Chi l’ha visto?

La storia della Tito Campanella approda a Chi l’ha visto? nella puntata di mercoledì 12 febbraio, grazie alla sensibilità e attenzione della direzione e della redazione del programma.

Sulla vicenda della nave savonese scomparsa con i suoi 24 uomini di equipaggio (tra cui 9 liguri di cui tre savonesi, oltre a calabresi, campani, sardi, siciliani e pugliesi) senza mai più essere ritrovata il 18 gennaio di 41 anni fa, è stato anche realizzato un servizio a firma di Paolo Fattori che l’Associazione Tito Campanella ringrazia per la professionalità (e sensibilità) con cui si è mosso e ha lavorato insieme al telecineoperatore Gianlorenzo Gregoretti.

Ospite della puntata sarà anche una delegazione dei familiari delle vittime della Tito Campanella. È anche questo un passaggio importante, come l’attenzione dimostrata dai media savonesi e liguri, per la costruzione e il mantenimento della memoria come elemento collettivo delle comunità alle quali appartenevano i 24 marittimi della Tito Campanella.