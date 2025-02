Posa della fibra ottica a Bergeggi, il Comune scrive ai cittadini: "Le tempistiche si dilateranno a fine 2025, valutiamo lavori di asfaltatura"

Sono scattati a Bergeggi i lavori di posa della fibra ottica sia sulla strada comunale che nella provinciale di collegamento dall'Aurelia a Piazza Roma e il Comune ha voluto precisare alcuni aspetti legati all'intervento.

"I lavori di posa della fibra ottica fanno parte di un più ampio lotto di opere previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza che comprende sia il piano Italia ad 1 giga che il piano a 5 giga. Questi piani sono finalizzati, secondo i programmi dello Stato, a fornire connettività ad 1 Giga bite al secondo alle unità immobiliari non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/sec e per favorire la realizzazione entro il 2026 di infrastrutture per lo sviluppo del 5G nelle zone del Paese che ne sono prive - spiegano dall'amministrazione comunale - Questo assicurerà, secondo le intenzioni del Legislatore, la disponibilità di servizi innovativi a beneficio della popolazione sull’intero territorio nazionale. Questi lavori devono essere terminati dagli aggiudicatari degli appalti entro il 2026 per poter accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR, pena la decadenza dal contributo. Espletati gli atti amministrativi, questo ha ovviamente comportato la concentrazione delle opere di scavo tra il 2024 e il 2025. Si tratta di lavori molto impattanti sulla viabilità delle strade e comportanti notevoli disagi per i cittadini, ma su cui i Comuni interessati dagli stessi possono incidere poco in termini autorizzativi, essendo imposti dallo Stato e potendo le amministrazioni locali esclusivamente concordare le tempistiche di esecuzione".

"Peraltro le società aggiudicatarie dei vari appalti non eseguono direttamente i lavori ma li appaltano ad altre ditte che a loro volta possono subappaltare ulteriormente, spesso con risultati deludenti in termini di efficacia e di rispetto dei criteri utili a minimizzare il loro impatto, come evidenziato anche dagli organi di stampa in riferimento a ciò che si sta verificando su pressoché tutto il territorio nazionale - continuano dal Comune - Prima dell’ emanazione dei decreti attuativi del PNRR i Comuni potevano imporre almeno il versamento di una cauzione alle ditte che effettuano scavi per i sottoservizi proprio per mettersi al sicuro in caso di eventuali danni che potevano derivare dall’esecuzione di scavi non a regola d’arte, ma poi il Ministero dello Sviluppo economico e attività produttive, di fatto, ha autorizzato gli operatori a bypassare gli enti locali in virtù della necessità di garantire il fine lavori entro le tempistiche stabilite dal PNRR. I lavori per la posa della fibra ottica hanno dunque conosciuto un'accelerazione che, da una parte, è positiva perché permette di collegare meglio il territorio con linee ad alta capacità e alta velocità. Dall'altra è un problema concreto soprattutto per territori come il nostro che per caratteristiche di conformazione sono già fortemente limitati sotto il profilo della viabilità".

"Attualmente sono in fase di ultimazione i lavori di posa dei cavi per la connessione 5G, al termine dei quali il Comune chiederà alla ditta appaltatrice di eseguire i lavori di ripristino dei tratti di strada interessati dagli scavi, che tuttavia possono essere eseguiti decorsi sei mesi dalla loro realizzazione secondo quanto stabilito dal Ministero per ragioni legate al controllo della efficienza delle connessioni. I lavori di ripristino saranno peraltro parziali, consentendo i decreti emanati di ripristinare solo 50 cm in larghezza rispetto agli scavi e non metà carreggiata come stabiliva la normativa previgente al PNRR - puntualizzano - In virtù di questo l’Amministrazione ha previsto e già finanziato il progetto di asfaltatura di tutta la carreggiata comunale, ma dovranno seguire analoghi lavori per la posa delle fibre necessarie a garantire la connessione ad 1 giga, che verranno realizzati da altra società appaltatrice e segnatamente da Fibercop, rispetto all’attuale che è gestita da Openfiber. Questo comporterà di dover dilazionare i lavori di asfaltatura delle strade Comunali già previsti, che ricordiamo sono quelle a monte ed a ponente rispetto a piazza Roma: di fatto Torre del mare e la zona a monte di piazza Roma, mentre la parte a valle della stessa piazza è di competenza della Provincia, cui verrà formalmente richiesto di mettere in atto analogo piano di asfaltatura al termine dei lavori".

"Purtroppo le tempistiche a causa della sovrapposizione dei due appalti, si dilateranno necessariamente alla fine dell’anno in corso, anche se stiamo valutando se poter iniziare alcuni lavori di asfaltatura nei tratti di strade comunali non interessati dai lavori di posa della fibra. Sarà cura dell’Amministrazione informare la cittadinanza sull’effettivo inizio delle asfaltature" concludono dall'Amministrazione Comunale.