Incidente in A10 tra Feglino e Spotorno: un ferito non grave, traffico in tilt in entrambe le direzioni

Pomeriggio di disagi quello odierno lungo la A10, in particolare nella tratta in direzione di Savona, tra Feglino e Spotorno.

In particolare all'altezza del chilometro 53+200, allo sbocco della galleria Tosse, un incidente verificatosi poco dopo le 16 ha causato code che si sono sovrapposte a quelle del cantiere con scambio di carreggiata tra lo svincolo spotornese e Vado ma fortunatamente senza portare gravi conseguenze alle persone coinvolte.

Nel sinistro, un tamponamento, sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e alla polstrada, i militi della Croce Verde di Finalborgo con l'automedica Sierra 4 per prestare soccorso ad una donna a bordo di una delle due vetture, accompagnata in codice giallo per controlli più approfonditi al Santa Corona di Pietra Ligure.

A breve distanza e all'incirca nello stesso lasso di tempo, altri due tamponamenti si sono verificati nella tratta. In nessuno di essi vi sarebbero feriti.

Nella tratta, considerata anche la giornata di venerdì e il cantiere già menzionato, il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.