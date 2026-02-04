Forza Italia nel Savonese, vince la linea Scajola: "pulizie in casa" e Vaccarezza chiama alla "nuova grande avventura"

Nuova linfa e "pulizie in casa" in Forza Italia che, dopo alcuni anni di difficoltà a trovare la quadra, cerca di riorganizzarsi in provincia di Savona sotto la guida di Angelo Vaccarezza. La linea di Claudio Scajola è tracciata: con l'ingresso in giunta regionale di Claudia Morich, super dirigente ora delegata al Bilancio (tesserata di recente con il placet di Tajani) e lo stesso Vaccarezza incaricato alle relazioni europee, internazionali e con gli enti locali, le scelte di Marco Bucci hanno sposato l'indirizzo proveniente da Imperia, scatenando i mal di pancia dei centristi civici e non solo.

Se Alessio Piana, neo assessore in quota leghista, si dimette da consigliere per fare entrare in assemblea regionale Sandro Garibaldi, leghista di Chiavari e competitor di Boitano nel Tigullio, a Vaccarezza non è stato assegnato un assessorato (il suo è un ruolo partecipativo all'esecutivo senza voto) e continuerà ad occupare lo scranno da consigliere: niente surroga, quindi, per qualcuno del ponente savonese. Un esponente albenganese, forzista da sempre entusiasta, che avrebbe potuto occupare il posto lasciato libero da Vaccarezza, per scelta di Bucci e del centrodestra rimane completamente tagliato fuori.

Lo stesso escluso, da sostenitore attivo di Bucci, ha cambiato registro e ha cominciato a lanciare critiche pesanti e strali al governo regionale e al governatore, dalla materia sanitaria alla viabilità. C'è aria di cambiamento anche ad Albenga: dopo l'uscita di Cristina Porro dalla segreteria cittadina della Lega, qualcosa bolle in pentola anche in Forza Italia, che si appresta a varare il nuovo direttivo.

Con uno sguardo più ampio, tra coloro rimasti a bocca asciutta si segnala il coordinatore regionale di FI, Carlo Bagnasco, che avrebbe voluto una personalità del levante in giunta e si è ritrovato Claudia Morich; ma ha comunque speso parole da responsabile di partito.

A Savona si è svolta la riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia, con la partecipazione del nuovo assessore Morich. Così Angelo Vaccarezza nell'occasione: "Non nascondo la mia profonda soddisfazione: Claudia è una professionista che conosce il nostro territorio, lo vive quotidianamente e ne comprende appieno sia le potenzialità sia le fragilità. È una donna delle istituzioni che, grazie alla sua preparazione e alla passione che la contraddistingue, unita a un percorso lavorativo di alto profilo, sono certo saprà affrontare con grande responsabilità e competenza le deleghe che le sono state affidate dal presidente Bucci". Non a caso Vaccarezza ha voluto riassumere questo momento di transizione come "l'inizio di una nuova grande avventura".

Il rimpasto di Bucci con l'allargamento della giunta ha segnato il momento "scajolano" della politica di centrodestra, con rinnovato vigore dopo la prematura scomparsa di Silvano Montaldo, punto di riferimento per l'ex ministro tra i savonesi, con ricadute immediate nel ponente ligure.