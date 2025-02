Savona, dopo due settimane di chiusura riapre la parte alta di via Tissoni

È stata riaperta a Savona dopo due settimane di chiusura per un cedimento stradale la parte alta di via Tissoni che porta ai civici 25 e 27.

L'asfalto stradale aveva ceduto lo scorso 28 gennaio creando una buca di importanti dimensioni a causa della rottura di un tubo di drenaggio delle acque.

Le acque infatti erano state intubate quando è stata realizzata la galleria circa 20 anni fa. Il tubo in questi anni si è prima eroso e poi danneggiato e hanno dovuto sistemarlo.

In prima battuta sul posto due settimane fa era intervenuta la polizia stradale che aveva chiamato la polizia locale la quale aveva presidiato l'area chiudendo al traffico il tratto.

Gli abitanti dei due condomini presenti in quella zona per tornare ed uscire di casa auto hanno dovuto obbligatoriamente utilizzare una strada laterale di via Moizo.