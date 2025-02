Incontri, visite guidate, cineforum, mostre: gli eventi della settimana a Savona

La Libreria Paoline organizza il ciclo di incontri di spiritualità laica e cristiana "Nessun uomo è un'isola". Giovedì 13 febbraio il tema sarà "Io... e... gli altri", il 13 marzo "Io... con... gli altri", il 10 aprile "Io... per... gli altri", il 22 maggio "Un progetto di partecipazione culturale". Gli appuntamenti saranno sempre alle ore 18 presso la stessa libreria, in via Santa Maria Maggiore 13R. È richiesto un contributo di 5 € per ogni incontro. Per informazioni e prenotazioni, si può telefonare al curatore Roberto Fiaschi al numero di cellulare 3472512535.

In occasione della festa di San Valentino, venerdì 14 febbraio, il Servizio Educativo del Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina organizza "Un tè... soro di museo", visita guidata al Museo del Tesoro, dov'è conservata una reliquia del patrono degli innamorati, e al coro ligneo intarsiato della chiesa madre diocesana, in cui sono presenti due lapidi che documentano la presenza della reliquia. Inoltre, sarà possibile degustare un tè offerto dalla Bottega della Solidarietà. L'evento si terrà dalle ore 15:30 alle 17:15 e dalle 16:45 alle 18:30, la degustazione dalle 16:45 alle 17:15. È obbligatorio prenotare telefonando al numero 3514630101 o scrivendo un'e-mail all'indirizzo artecatte@gmail.com.

Nell'ambito dell'itinerario di formazione "I giovani, questi (s)conosciuti", promosso dalla Diocesi di Savona-Noli, venerdì 14 febbraio, dalle ore 19 alle 22:30, presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, Paola Bignardi, pedagogista e coordinatrice dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, terrà un incontro su "I giovani dicono alla Chiesa...".

"L’incontro si inserisce in un percorso di formazione per mettersi in ascolto delle nuove generazioni, che stanno rivelando alla Chiesa e alla società tutta un futuro inatteso e che ci è chiesto di conoscere e accogliere", afferma il vescovo Calogero Marino. "Come Chiesa di Savona stiamo facendo la scelta di privilegiare cammini formativi intergenerazionali e aperti a tutti. Destinatari dell’invito non sono pertanto solo i giovani, ma tutti coloro (preti, genitori, religiosi e religiose, catechisti ed educatori di Azione Cattolica e AGESCI, insegnanti) che desiderano camminare con loro in questo tempo non facile ma bellissimo".

È previsto un buffet, per cui è necessario comunicare la propria presenza a don Alessio Allori all'indirizzo e-mail allorialessio@gmail.com. Gli incontri successivi saranno il 9 maggio su "Adolescenti e giovani in un tempo difficile" con don Claudio Burgio e operatori del territorio, e il 6 giugno "Educare oggi: possibile?" con Massimo Recalcati.

Nel contesto del progetto "Sacerdoti tra schermo e realtà" della Conferenza Episcopale Italiana per la promozione dell'8xmille e il sostentamento del clero, la Parrocchia San Giuseppe, nell'Oltreletimbro, organizza un cineforum ad ingresso libero. Sabato 15 febbraio, alle ore 21 (entrata da via Stefano Peluffo), sarà proiettato il film "Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto" del 2021, diretto da Riccardo Milani, interpretato da Paola Cortellesi (anche sceneggiatrice) e Antonio Albanese.

Nel seguito di "Come un gatto in tangenziale", ritroviamo tutti i protagonisti e nuovi ingressi, come don Davide, interpretato da Luca Argentero, prete di periferia che conquista tutti per la sua immediatezza e il suo essere espressione di quella Chiesa in uscita promossa da Papa Francesco. Una commedia sociale dalle pennellate di sentimento che corre tra fratture e pregiudizi sedimentati, tra centro e periferia a Roma, metafora di un Paese stanco, arrabbiato e caotico, ma che sa trovare la voglia di sorridere e rialzarsi.

Con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Diocesi di Savona-Noli, dal 16 al 23 febbraio, dalle ore 16 alle 18, gli spazi espositivi del Palazzo Vescovile, in piazza Vescovado, ospitano la mostra d'arte contemporanea "Savona - Racconto di città", sentito tributo all'indimenticato pittore Pio Vintera, scomparso nel 2020, fortemente voluto dai figli Mattia e Veronica e dalla moglie Graziella.

L'allestimento ha lo scopo di mantenere viva la memoria e l’eredità artistica di un uomo che ha dedicato la sua vita alla pittura e alla città, e raccoglie una selezione delle sue opere più rappresentative raffiguranti Savona. "Siamo orgogliosi di condividere con il pubblico opere uniche che molti non conoscono", dicono i figli e la moglie. Saranno esposti, infatti, anche quadri di collezioni private. L'ingresso è libero.