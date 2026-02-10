Univalbormida, “Termovalorizzatori e Inceneritori. Cosa sono davvero?”: appuntamento il 18 e 25 febbraio

A completamento del breve corso sulla Transizione Ecologica avviato nell’anno 2024-25, l'Univalbormida organizza due nuovi appuntamenti di approfondimento dedicati a un tema centrale e spesso controverso: “Termovalorizzatori e Inceneritori. Cosa sono davvero?”.

Gli incontri si terranno il 18 e il 25 febbraio, dalle ore 16 alle 18, presso la Sala Biblioteca di Carcare, e saranno condotti dal dott. Giulio Save, chimico e consulente industriale.

"Sulla base di conoscenze, leggi scientifiche, buon senso, non si può pensare un tipo di società che per quanto evoluta non produca rifiuti - spiegano dall'organizzazione - Ed i rifiuti, anche se per definirli adoperiamo quei lamentosi giri di parole che tendono ad alleviare il peso della nostra responsabilità al riguardo, sono un problema. La UE ha stabilito una gerarchia di principi con cui affrontarlo. Il recupero della preziosa energia residua che i rifiuti contengono è una parte importante di questa scala di priorità. Nei nostri due incontri vedremo, anche attraverso brevi filmati che entrano nel cuore degli impianti, qualche aspetto dei diversi processi di termovalorizzazione. Cercando di comprenderne ragioni e problemi".