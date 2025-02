Il palazzetto dello sport intitolato a Stefano Ticineto, uno dei fondatori della Pallavolo Carcare

In occasione dei festeggiamenti per i 50 anni della Pallavolo Carcare, il Comune di Carcare ha deciso di rendere omaggio a Stefano Ticineto, una figura centrale nella crescita e nell'affermazione del movimento sportivo della città. Il Palazzetto dello Sport di Carcare sarà intitolato al suo nome, un riconoscimento che celebra l'impegno, la passione e la dedizione di un uomo che ha contribuito in modo determinante alla storia sportiva locale.

Stefano Ticineto è stato uno dei cofondatori della Pallavolo Carcare, insieme a Enrico Botta, e ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione della società sportiva, che ha dato vita a un movimento di pallavolo che ha raggiunto traguardi straordinari. La cerimonia di intitolazione si terrà, con ogni probabilità, questa estate, anche se la data esatta deve ancora essere definita.

La passione di Ticineto per lo sport e il suo spirito di aggregazione lo hanno spinto a ideare e promuovere progetti sportivi che coinvolgessero tutta la comunità. Collaboratore dell'allora parroco di Carcare, don Roberto Ravera, Ticineto si avvicinò inizialmente alla corsa campestre, ma ben presto intuì l'importanza di creare uno sport di gruppo che potesse unire le persone. Fu così che, grazie alla sua intuizione, la pallavolo divenne una realtà importante per Carcare, con la nascita della società che, in breve tempo, ottenne risultati inaspettati, come la vittoria del titolo provinciale maschile Under 15.

Non solo fondatore, ma anche instancabile organizzatore, Ticineto si assunse l’onere di seguire il settore mini volley a partire dal 1982. Pur non essendo un tecnico qualificato, la sua capacità di coinvolgere le persone e la sua esperienza come organizzatore gli permisero di fare la differenza. Riuscì a dare vita a numerosi tornei a Carcare, coinvolgendo decine di società e attirando l’attenzione su un movimento che cresceva rapidamente. La sua dedizione non riguardava solo i giovani atleti, ma anche l’organizzazione di eventi che celebrassero la pallavolo come sport di gruppo e di inclusione.

Un altro aspetto che ha caratterizzato Ticineto è la sua passione per la storia locale. Non mancava mai l’occasione di condividere con le persone che frequentavano la palestra storie e aneddoti su Carcare, creando un legame profondo tra il passato della città e il presente della pallavolo. La sua capacità di raccontare e di trasmettere valori si univa alla sua dedizione allo sport, creando un’atmosfera unica che rendeva ogni incontro sportivo un momento di crescita collettiva.

"Fino agli ultimi giorni della sua vita, Ticineto è stato una presenza costante in palestra. Nonostante l’età avanzata, non si perdeva mai una partita, trovando sempre il suo posto, da cui diceva: 'Ecco, da qui vedo bene tutto, anche il pubblico.' Ogni pausa era l’occasione per raccontare la storia della città e della pallavolo, rendendo il suo ruolo di testimone della storia di Carcare insostituibile", ricorda il sindaco Rodolfo Mirri.

Con l'intitolazione del Palazzetto dello Sport a Stefano Ticineto, Carcare non solo onora un uomo che ha fatto della pallavolo una passione condivisa, ma celebra anche un esempio di dedizione, impegno e amore per la comunità. La sua memoria vivrà nei successi della società valbormidese e nel continuo impegno di tutti coloro che, come lui, credono nel potere dello sport come strumento di unione e crescita per la città. Ticineto ha lasciato un segno profondo che rimarrà sempre nel cuore di Carcare.