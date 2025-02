Santa Corona, guasto al Padiglione Negri. Cisl FP: "Subito un tavolo di confronto sindacale"

"Prendiamo atto dell'informativa pervenutaci da questa Direzione Aziendale, riferita all'inagibilità temporanea del montalettighe del Padiglione Negri del Santa Corona, che ha determinato la necessità di trasferire i pazienti ricoverati presso gli Ospedali di Savona e Albenga, con la conseguente ricollocazione del personale infermieristico e OSS interessato".

Ad affermarlo è Giovanni Oliveri, segretario della Cisl FP, che aggiunge: "Riteniamo tuttavia che, per le ricadute che questa situazione comporta sul personale, sugli utenti e sull'organizzazione assistenziale dei servizi coinvolti, questa comunicazione debba essere accompagnata da un'immediata convocazione del tavolo di confronto sindacale, finalizzato ad affrontare i tanti aspetti di una situazione che ci preoccupa fortemente!".

"E che è una delle tante conseguenze di quello che, da troppo tempo (come da noi sovente denunciato), è il problema principale ed irrisolto non solo del Padiglione Negri, ma di tutto l'ospedale del Santa Corona, che invece di essere oggetto di una ristrutturazione completa, sta andando avanti con interventi sporadici, tesi unicamente a 'mettere una pezza' alle criticità urgenti che inevitabilmente di volta in volta si verificano".

"Proprio sul Negri, come sindacato, circa un mese fa abbiamo rappresentato la necessità di conoscere lo 'stato dell'arte' del progetto di trasferimento dei servizi presso il Padiglione 17 del Santa Corona, che la Direzione Aziendale aveva intenzione di attuare e che, se fosse già 'andato in porto', avrebbe evitato questa situazione di criticità".

"Nell'immediato, rimane per noi necessario conoscere quali siano i tempi di effettivo ripristino del montalettighe danneggiato, che devono essere il più possibile accelerati al fine di diminuire al minimo i disagi conseguenti per utenti e personale dipendente", conclude Oliveri. "Personale per il quale, sin d'ora, chiediamo che, in caso di trasferimento, seppur momentaneo da un ospedale all'altro, venga comunque riconosciuta da parte dell'Azienda un'indennità di trasferta o altro istituto utile volto a ricompensarne il disagio".