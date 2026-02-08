Savona, i Comitati Legino zona 167, OltreLetimbro e Fornaci Zinola: “Preoccupati per il Consultorio di via Chiappino”

Se il Consultorio di via Zara, che serve il popoloso quartiere di Villapiana ma anche quelli limitrofi, è salvo, resta la preoccupazione per quello di via Chiappino. Giovedì 12 è prevista la Commissione consiliare in Comune, dove l’Asl2 parlerà della Casa di Comunità di Savona e si dovrebbe conoscere anche il destino del Consultorio di via Chiappino.

A difesa del Consultorio di via Zara, con la sponda dell’amministrazione comunale, si è mobilitato il quartiere di Villapiana La Rusca, che ora unisce le forze con quello dell’OltreLetimbro e di Zinola per fare sentire la propria voce per il Consultorio di via Chiappino, con un comunicato congiunto.

“I Comitati territoriali di Legino zona 167, OltreLetimbro, Fornaci Zinola, esprimono la propria vicinanza al personale ed agli utenti del Consultorio di via Chiappino – spiegano i Comitati – Pur nel rispetto del dialogo istituzionale avviato dall’Amministrazione con Asl, che ha portato al mantenimento del Consultorio e del Centro Prelievi di via Zara, i membri del Direttivo dei suddetti Comitati vogliono esprimere, a nome di tutta la cittadinanza, la preoccupazione per l’eventuale trasferimento del Consultorio di via Chiappino, presidio così importante per i residenti del quartiere e per tutti gli utenti che ogni giorno accedono alla struttura”.

I Comitati si dichiarano poi “disponibili ad attivarsi al suo sostegno nelle forme che verranno ritenute più opportune – scrivono nella nota – al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei bisogni di tutti”.