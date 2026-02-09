Giornata Mondiale del Malato: le iniziative di Asl 2

Come ogni anno, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, Asl 2 Savona promuove una serie di iniziative volte a esprimere vicinanza e solidarietà alle persone ricoverate nelle proprie strutture ospedaliere e territoriali.

Mercoledì 11 febbraio è prevista la somministrazione di un menù speciale, nel rispetto delle esigenze nutrizionali dei singoli pazienti e garantendo, come di consueto, il trattamento dietetico individualizzato.

Compatibilmente con le ordinarie attività cliniche e assistenziali, per la giornata sarà inoltre previsto un ampliamento dell’orario di visita dei familiari, secondo il seguente dettaglio: ospedale distrettuale San Giuseppe di Cairo Montenotte: dalle ore 14.30 alle ore 19.30; ospedale San Paolo di Savona: dalle ore 12.30 alle ore 20.30; ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: dalle ore 12.30 alle ore 20.30; ospedale Santa Maria Misericordia di Albenga: dalle ore 12.30 alle ore 20.30.

Sempre compatibilmente con le attività quotidiane di reparto, i dirigenti medici saranno a disposizione dei familiari per fornire informazioni sullo stato di salute dei congiunti ricoverati.

Presso la cappella dei Santi Ambrogio e Carlo dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, alle ore 11.00, sarà celebrata una Santa Messa dedicata ai malati, alle persone fragili e ai loro familiari. Una seconda funzione religiosa si terrà a Savona domenica 15 febbraio, alle ore 10.00, presso la cappella dell’Ospedale San Paolo, e sarà celebrata dal Vescovo, Monsignor Marino Calogero.

In occasione di entrambe le celebrazioni religiose, il personale dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) sarà a disposizione per accompagnare i degenti che necessitino di supporto fino alle cappelle, in accordo con i coordinatori di reparto. I volontari AVO provvederanno inoltre a donare alcuni segnalibri ai degenti dei reparti presso i quali presteranno servizio nelle giornate interessate.

Presso l’Ospedale di Albenga, infine, il Cappellano sarà vicino ai degenti con un momento di preghiera e la benedizione nei reparti; anche in questa sede i volontari AVO offriranno ai pazienti un’immaginetta dedicata alla Giornata.