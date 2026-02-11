Riassetto dell'ospedale di Albenga, Casella (Avs): "Peggioramento dei servizi, la Casa di Comunità nel posto sbagliato"

“La Regione non ha nessuna intenzione di restituire la sala sottratta al Punto di Primo Intervento e di riportare il 118 al piano terra dell’ospedale di Albenga”.

Arriva dal consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Jan Casella, la denuncia con richiesta di potenziare l’ospedale Santa Maria di Misericordia dopo le recenti modifiche del servizio. La trasformazione degli spazi nel nosocomio ingauno, in particolare, è stata discussa in Consiglio Regionale grazie a un’interrogazione presentata da Casella per chiedere il ripristino della situazione precedente.

“Siamo rimasti sconcertati dalle risposte fornite dall’assessore regionale alla sanità alla nostra richiesta di chiarimenti sui recenti tagli al Santa Maria di Misericordia - ha affermato Casella -. In campagna elettorale, Bucci prometteva la riapertura di un Pronto Soccorso ad Albenga, ma i fatti lo stanno smentendo e a farne le spese sono i pazienti, che avrebbero bisogno di una sanità pubblica efficiente ogni giorno”.

“Nei giorni scorsi, l’ospedale di Albenga ha subito modifiche sostanziali degli spazi interni, che hanno destato forti preoccupazioni. La sala 3 del Punto di Primo Intervento è stata ceduta alla Casa di Comunità e il servizio territoriale del 118 è stato spostato dal piano terra al primo piano. La sala 3 veniva utilizzata per pazienti che avevano bisogno di monitoraggio e isolamento. Lo spostamento del 118 rischia di allungare il tempo di intervento, che può comportare un pericolo per le persone colpite da patologie tempo-dipendenti, come ad esempio l’infarto”, ricorda nella sua nota il consigliere.

“Questo peggioramento del servizio è la conseguenza di avere realizzato la Casa di Comunità nel posto sbagliato. È inevitabile: aprire questa struttura dentro un ospedale esistente provoca una serie di problemi. Gli spazi che prima erano utilizzati per il funzionamento dell’ospedale, adesso sono utilizzati dalla Casa di Comunità. Ci auguravamo l’impegno della Regione di tornare alla situazione precedente, nell’interesse esclusivo dei pazienti, ma purtroppo la nostra richiesta è caduta nel vuoto. Se si toglie spazio al Punto di Primo intervento, non capiamo dove saranno trovate le superfici necessarie per riaprire il Pronto Soccorso dell’ospedale di Albenga, come promesso dal presidente Bucci. Quella promessa ci sembra sempre più lontana da essere mantenuta. Ovviamente speriamo di sbagliarci e di essere presto smentiti dai fatti”, conclude Jan Casella.