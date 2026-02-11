La Nefrologia e Dialisi di Asl 2 al centro della ricerca internazionale: selezionata dall’Università di Oxford per lo studio EASi-KIDNEY

La Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi di Asl 2 - ATS è stata selezionata per partecipare a EASi-KIDNEY, un importante studio clinico internazionale coordinato dall’Università di Oxford, che coinvolgerà oltre 11mila pazienti con malattia renale cronica in più di 400 centri nel mondo.

L’obiettivo dello studio è valutare una nuova opzione terapeutica, in associazione alle cure già disponibili, per rallentare la progressione della malattia renale cronica e ridurre il rischio di complicanze cardiovascolari, tra le principali cause di peggioramento delle condizioni di salute nei pazienti nefropatici.

La S.C. Nefrologia e Dialisi ha ottenuto risultati straordinari nell’arruolamento dei pazienti nello studio, una sperimentazione clinica randomizzata in doppio cieco di grande rilevanza scientifica. il premio è stato assegnato per aver raggiunto per primi in Italia i 20 pazienti arruolati.

Sotto la guida della Dott.ssa Monica Repetto come Principal Investigator (la figura responsabile scientifica e di coordinamento dello studio presso il centro), il team multidisciplinare composto dalle Dott.sse Debora Garneri, Valeria Cademartori, Alice Tarroni e dall’infermiera Raffaella Sanvito ha saputo costruire un percorso di comunicazione e coinvolgimento dei pazienti basato su ascolto, trasparenza e fiducia.

Il successo ottenuto nello studio EASi-KIDNEY — culminato nel riconoscimento assegnato nel dicembre 2025 dal centro di coordinamento dello studio per il raggiungimento, primi in Italia, di un elevato numero di pazienti arruolati — rappresenta un riconoscimento concreto della qualità professionale e umana del team.

La S.C. Nefrologia e Dialisi dell’Asl 2 si conferma così una realtà capace di coniugare innovazione clinica, qualità assistenziale e partecipazione attiva alla ricerca scientifica offrendo al territorio del Savonese l’opportunità di accedere a percorsi di cura avanzati all’interno di rigorosi protocolli di ricerca.