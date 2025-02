Incidente sull’autostrada A6: 3 chilometri di coda in direzione Torino. Traffico anche in A10 per cantieri

Coda di 3 chilometri sull’autostrada Torino Savona, tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino, a causa di un incidente avvenuto questa mattina.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti dopo le 10 e sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Quiliano con l’ambulanza. L’incidente, che secondo quanto appreso si tratta di un tamponamento a catena, è avvenuto nel tratto tra Altare e Savona e avrebbe coinvolto 4 veicoli.

Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Mattinata difficile, per quanto riguarda il traffico autostradale. Risulta infatti anche una coda di 5 km tra Altare e Bivio A6/A10 Savona, in direzione Savona. Sull’A10, sono 6 i km di coda tra Savona e Feglino, in direzione Francia. In direzione Genova, invece, coda di 1 km, tra Pietra Ligure e Feglino.