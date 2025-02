Sottosegretari e assessori in Regione, il PD contro nuove nomine: "E' l'unica priorità di Bucci: si fermi o andremo avanti col referendum"

“Se la giunta andrà dritta sulla nomina di sottosegretari e assessori noi andremo dritti sul referendum”. E' il consigliere regionale e segretario del Partito Democratico Liguria, Davide Natale, a esprimersi sulla possibilità di una riforma dello Statuto regionale dopo la discussione in Commissione Bilancio in Regione.

“La vera e unica priorità che Bucci e la sua Giunta vuole chiudere in poche settimane - accusa Natale - è rappresentata dalla moltiplicazione delle poltrone e la distribuzione di incarichi. Dopo aver nominato consulenti per la qualunque, dopo aver costituito comitati e consigli di sconosciuta utilità, ora la Giunta è concentrata sull’approvazione della riforma dello Statuto regionale, riforma che nasce dalla necessità di assicurare ulteriori incarichi ai partiti insoddisfatti”.

“Il centrodestra per stare unito ha bisogno di creare nuove poltrone che però pagheranno i cittadini - aggiunge - Si utilizzino quelle risorse per la sanità, la vera priorità di questa regione. Si lavori per assicurare diritti fondamentali ai liguri che anche questa Giunta rischia di compromettere”.

“L’audizione del professor Granara in Commissione - continua Natale - ha consolidato e confermato i nostri dubbi sulla riforma dello Statuto che questa Giunta si sta prodigando di portare avanti strenuamente. Una riforma che se approvata così come presentata, potrà avere, oltre che le problematicità sopra elencate di moltiplicazioni di poltrone e sperpero di risorse pubbliche, anche risvolti negativi sugli atti approvati in futuro dalla stessa Giunta”.

“Lavoreremo per stoppare questa pseudo riforma utilizzando tutti gli strumenti che la legge ci permette. Non è possibile che le risorse dei cittadini vengano sperperate come questa maggioranza di centrodestra vorrebbe fare”, conclude il consigliere e segretario PD Liguria.