Tpl Linea protagonista di Fabbriche Aperte: gli studenti alla scoperta della mobilità sostenibile

Tpl Linea ha rinnovato il proprio impegno in Fabbriche Aperte, l’iniziativa promossa dall’Unione Industriali per avvicinare gli studenti al mondo delle imprese del territorio, arrivata alla 18a edizione. L’evento si è svolto all’interno del Campus Universitario di Savona, dove le classi 2° B e 2° C dell'Istituto Comprensivo Savona 1 hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento di un’azienda di trasporto.

Il programma dell’incontro è iniziato con i saluti di Roberto Ruggeri, Responsabile Area Economia d’Impresa presso Unione Industriali della Provincia di Savona, seguiti da quelli di Michele Ferrando, presidente di Spes, del Presidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri e del Direttore Generale Giampaolo Rossi. A seguire, è stata proiettata una presentazione video aziendale che ha illustrato l’impegno di TPL Linea nei settori della mobilità e della sostenibilità.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di due testimonial, entrambe lavoratrici di Tpl Linea: un’autista e una giovane che si occupa della verifica dei biglietti a bordo, entrambe esempi concreti di professionalità femminile nel settore del trasporto pubblico.

"Partecipare a Fabbriche Aperte significa offrire agli studenti un’occasione concreta per conoscere il nostro lavoro e capire come è organizzata un’azienda di trasporto, dalle attività operative alla gestione dei servizi per la comunità" – ha dichiarato Vincenzo Franceri. «Ringraziamo l’Unione Industriali per la capacità di mettere in relazione il mondo della scuola e quello del lavoro: un’iniziativa preziosa che permette ai giovani di avvicinarsi alle realtà produttive del territorio".

Dopo la parte teorica al Campus, gli studenti si sono spostati presso la sede di TPL Linea per un'esperienza pratica che ha permesso loro di vedere da vicino le operazioni quotidiane che garantiscono la sicurezza e l’efficienza del servizio. A bordo di un autobus dell’azienda, hanno avuto l'opportunità di assistere al controllo degli pneumatici, un'operazione fondamentale per la manutenzione dei veicoli. Successivamente, hanno visitato l’officina, dove i tecnici di Tpl Linea hanno mostrato loro come vengono gestiti e mantenuti i mezzi per assicurare il corretto funzionamento del trasporto pubblico. Questo passaggio dalla teoria alla pratica ha offerto agli studenti un'esperienza concreta, approfondendo la loro comprensione del settore e delle professioni che ne fanno parte.