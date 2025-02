La tradizione culinaria ligure sposa quella toscana a Firenze. Nella capitale mondiale del Rinascimento nasce il ristorante “Alassio”

Tra mosaici in travertino, affreschi del XVII secolo e profumi prelibati, Alassio diventa protagonista nel cuore di Firenze. Lo fa grazie all'apertura di un ristorante omonimo, che porta il nome della Città del Muretto all'interno del nuovo e prestigioso hotel The Hoxton, entrambi in apertura il prossimo 1° marzo a pochi passi da Piazza della Libertà.

Il ristorante “Alassio” rappresenterà un connubio tra la tradizione gastronomica ligure e quella fiorentina, ed è pensato per ricreare un’atmosfera balneare che richiama la bellezza della costiera ligure, con pareti dai toni pesca, un murale ispirato al mare dell'artista Giulia Mangoni e ceramiche d'autore. Cuore pulsante del locale è la cucina a vista, da cui a breve prenderanno vita le specialità tipiche della Liguria.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “L’apertura a Firenze di questo nuovo e prestigioso ristorante che porta il nome della nostra città, e di cui diverse testate giornalistiche toscane e nazionali hanno scritto in questi giorni sottolineandone il pregio, ci fa ben comprendere il valore del brand 'Alassio' come simbolo di qualità, accoglienza, raffinatezza, ottima cucina. L’apertura di Alassio a Firenze, capitale mondiale del Rinascimento e uno dei simboli più importanti della bellezza dell'Italia, rappresenta un'occasione splendida per far conoscere la nostra città a un pubblico internazionale. Io e tutta l'Amministrazione Comunale auguriamo un grande successo a questa nuova apertura e auspichiamo che possa essere foriera di promettenti collaborazioni tra le nostre realtà”.