Nuova Grande Loano attacca l'amministrazione Lettieri: "Considera il verde pubblico come un debito a cui provvedere"

"Che Loano avesse bisogno di lavori, nessuno lo contesta… forse i tempi? Ma va bene che finalmente si facciano. Altrettanto doveroso sottolineare, però, che questa amministrazione abbia veramente poca cura del verde pubblico. Lo dimostrano le numerose interpellanze fatte, per esempio, dal consigliere Francesca Munerol negli ultimi 3 anni. Tutte con risposte piuttosto discutibili, a volte cadute nel dimenticatoio. Come non ricordare la contestazione che abbiamo fatto per il progetto della passeggiata di ponente? Ancora da terminare, ma con un’idea di verde pubblico piuttosto discutibile".

Ad affermarlo è il gruppo di opposizione Nuova Grande Loano che aggiunge: "Ora, viste le polemiche dei cittadini, qualche amministratore si affretta a specificare che gli alberi abbattuti in piazza Vallerga erano malati, erano malconci… di aspettare a fare polemica perché verranno previste nuove piantumazioni".

"Ecco che qui arriva uno dei grossi problemi: abbiamo chiesto a gran voce che venisse fatto un piano del verde… oggi, con i cambiamenti climatici in atto, sarebbe davvero necessario. Ma a Loano abbiamo un’amministrazione che non considera il verde pubblico come un patrimonio, ma come un debito a cui provvedere. E quindi fa un progetto di restyling di una delle piazze più importanti di Loano, ma non si cura di presentare ai cittadini quello che sarà… soprattutto delle opere a verde".

"Che dire… ognuno ha le proprie priorità! A Loano si fa e si disfa… non è dato sapere. Ma bisogna stare zitti… “provvederemo”… parola d’ordine dell’amministrazione Lettieri", concludono dall'opposizione.