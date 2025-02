Piano industriale Tpl Linea, la Filt Cgil attacca il Sindaco Russo: "Non vuole mai mettere nero su bianco, che tuteli i lavoratori"

"È incredibile che il Comune di Savona e la Provincia non prendano mai le parti dei lavoratori".

Punta il dito il segretario della Filt Cgil Simone Turcotto contro il Sindaco Marco Russo e il presidente Pierangelo Olivieri ad un giorno dall'incontro con le organizzazioni sindacali a Palazzo Sisto con al centro il piano industriale di Tpl Linea.

Nel tavolo sono state esposte dai sindacati tutte le criticità presenti nel piano. E i momenti di "tensione" non sono mancati.

"Bella la candidatura a Capitale della Cultura ma che ci sia una cultura del lavoro di qualità e in questo momento nel piano si parla di part-time e di lavoro sempre più flessibile. Mi sembra che su Tpl non sia nei programmi - attacca Turcotto - Il Sindaco non vuole mai mettere niente nero su bianco. Ha fatto un gran panegirico ma che tuteli i dipendenti. Noi la nostra parte l'abbiamo sempre fatta. Gli ordini al direttore li danno loro, evidentemente non glieli danno".

Il prossimo 25 febbraio si terrà proprio una riunione tra il cda aziendale e i sindacati.

"Vedremo cosa esce, nel caso la seconda fase delle procedure verso gli enti e l'azienda è sempre aperta. Ci auguriamo che il cda ci dia rassicurazioni" conclude il segretario Filt Cgil.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell'assessore Francesco Rossello: "Non è il momento di rispondere alle dichiarazioni di Turcotto. Mi limito ad osservare che l’azienda ha già convocato l’incontro per ripristinare le relazioni sindacali come noi avevamo preannunciato nel corso dell’incontro in Comune e messo nero su bianco a verbale".

Diverse le criticità che sono state sollevate dai sindacati sul piano: dall'introduzione della compensazione degli straordinari passando per il superamento del vincolo 85:15 e l'adeguamento dei turni (prevista nel piano l'avvio di una trattativa con le organizzazioni sindacali per intervenire sul vincolo applicato nelle residenze di Cisano sul Neva e Savona per cui l'85% dei turni non può superare le 7 ore e mezza di nastro).

Crea perplessità anche la rimodulazione del servizio serale dopo le 21.00 attraverso la trasformazione di circa km 140mila/anno da servizio di linea a servizio a chiamata con la valutazione di un subaffidamento del servizio. Con una rimodulazione anche del costo delle tariffe dei biglietti.