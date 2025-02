Principio di incendio a Bardino Vecchio: Vigili del Fuoco domano le fiamme

Nel pomeriggio di oggi, un principio di incendio ha interessato un canneto in Via Costino a Bardino Vecchio (frazione di Tovo San Giacomo), nei pressi del cantiere impegnato nei lavori di ripristino dopo i danni causati dagli eventi alluvionali degli scorsi mesi.

L'allarme è scattato tempestivamente, consentendo l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure. Grazie alla loro rapidità, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse ulteriormente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato innescato da una scintilla proveniente dai macchinari utilizzati per le lavorazioni in corso sulla zona interessata. Fortunatamente, non si registrano danni a persone o strutture.