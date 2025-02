Tutto pronto per il "Carnevale in Piazza" ad Albenga: appuntamento sabato 1 e domenica 2 marzo

E' tutto pronto per il "Carnevale in Piazza" che animerà Albenga sabato 1 e domenica 2 marzo.

Un appuntamento dedicato in particolare ai bambini con tante iniziative da non perdere. Pentolaccia, sfilata in maschera caccia al tesoro e tanto altro.

Come ogni anno a caratterizzare il carnevale di Albenga saranno i quattro personaggi folkloristici che interpretano in chiave bucolica i quattro prodotti orticoli più famosi del nostro territorio: Re Carciofo, Principessa Zucchina, Trombetta, Baronetto Asparago Violetto, Sir Cuore di Bue. I pregi, i sapori e i valori di questi stupendi prodotti, hanno preso le sembianze di quattro simpatici e appetitosi personaggi che richiamano la grande tradizione agricola della nostra città.

"Il programma del nostro carnevale si sviluppa su due giornate dedicate in particolare ai bambini in collaborazione con la Croce Bianca di Albenga che ha organizzato il pomeriggio di sabato - afferma l’assessore al turismo Camilla Vio - Domenica, invece, l’appuntamento con le maschere, i coriandoli e il divertimento sarà alle 14.30 in Piazza San Michele. Ci sposteremo poi in Piazza del Popolo, vero cuore della manifestazione, dove si apriranno i festeggiamenti. Ci sarà la pentolaccia, la baby dance e un punto ristoro. Ringrazio per la collaborazione il quartiere San Siro, l’associazione Governo Ombra, la Vecchia Albenga, il centro anziani Ausilia, e ovviamente la Croce Bianca e le nostre bande cittadine. Ricordiamo che anche quest’anno hanno sfilato al CarnevaLoa alcune delle nostre maschere”.

PROGRAMMA:

Sabato 1 marzo:

Dalle ore 15.00 alle 18.30 Carnevale in Piazza Petrarca a cura della Croce Bianca di Albenga

Tante attività per i più piccoli come: baby dance, pentolaccia, caccia al tesoro e merenda per tutti

Sarà presente il Corpo bandistico G. Verdi

Domenica 2 marzo:

Ore 14.30 Raduno in piazza San Michele

Ore 15.00 Partenza per Piazza del Popolo dove inizierà l’animazione. Saranno presenti le maschere della città (Re Carciofo, la Principessa Zucchina Trombetta, Sir Asparago Violetto e l’amato Pomodoro Cuore di Bue) e tante attività da non perdere. Tra queste: la pentolaccia a cura delle associazioni Vecchia Albenga e Governo Ombra, la Baby dance a cura della Croce Bianca, la merenda con le bugie preparate dal Centro Anziani e lo stand gastronomico con frittelle di mele, vin brulé, panfritto del Quartiere San Siro.

Presenza del Corpo bandistico NS Pontelungo