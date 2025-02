Dal cinema alla palestra, le cose da fare per alleviare le “pene dell’inverno”

Chi ha detto che d’inverno bisogna restare a casa? Ok, le basse temperature non incentivano le uscite, ma voi non vi abbattete, giusto? Durante questa stagione si possono fare diverse cose divertenti e coinvolgenti, in famiglia, da soli o con gli amici per trascorrere giornate e serate spensierate da custodire come un vero tesoro. Che poi, mica vorrete rimanere barricati in salotto fino a Pasqua (roba già vista in tempo di Covid, purtroppo)?!

Per la serie freddo, non ti temo, ecco cosa fare per alleviare le “pene dell’inverno”.

Ristoranti e pizzerie. Questo è il rimedio numero uno, in qualsiasi ristorante e pizzeria vi accoglieranno a braccia aperte, pronti ad alleviare il vostro freddo con portate da far venire l’acquolina in bocca solo a pensarci. Anche il cuore più glaciale si scioglierà come il cornetto Algida a ferragosto.

La colazione o l’aperitivo all’aperto non è affatto un problema, pure se si gela: ci sono diversi localini dotati di adorabili dehor, dove si sta belli al calduccio, grazie a fungoni riscaldanti. Non vogliamo mica che il caffè si raffreddi in tempo zero, no? Quindi andate tranquilli.

Cinema e teatro. L’atmosfera della sala al chiuso, dell’oscurità, della silenziosa condivisione, delle risatine smorzate e dello Sssh di quello nella fila davanti. Non solo quando fa freddo, andare al cinema o al teatro è sempre una grande idea.

Dal profano al sacro, praticamente. Il luogo giusto dove snocciolare un bel po’ di preghiere e riscaldare il cuore. Religiosi o non, una tappa qui è d’obbligo. Gli edifici di culto sono veri e propri scrigni d’arte che ci riportano ai fasti antichi, quindi non proprio ieri.

Visitare la città. È mai possibile che non abbiate ancora visitato tutti i luoghi celebri della vostra città? Coraggio, mettetevi il cappotto e andate in centro. Forse scoprirete qualcosa di nuovo e capirete che restare qui può essere anche una buona opportunità per viaggiare... in qualunque modo!

Mostre e incontri culturali. Scoprire l’arte, la storia e molto di più attraverso le mostre, i caffè letterari e gli appuntamenti proposti dalle associazioni filantropiche che fanno di qualsiasi posto un centro sempre nevralgico nel panorama culturale.

Biblioteca e musei. Sono un punto di ritrovo non solo grazie alla quantità e qualità della cultura. Fate un check sul sito ufficiale della vostra city per rimanere aggiornati su orari ed eventi, così da non perdervi niente per strada.

A chi non farebbe bene un po’ di sana meditazione? Staccare completamente la spina per qualche ora lontano da ansie e problemi non è poi così difficile. Pensate allo yoga. Al chiuso o all’aperto, le occasioni per potervi rimettere in pace con voi stessi sono tantissime.

Se vi immaginate un luogo invaso da sessantenni (di sicuro con più spirito in corpo di quanto ne abbiate mai avuto nella vostra vita), vi sbagliate di grosso. Alla bocciofila si gioca a bocce che è una meraviglia. Facile, pensate? Beh, vi vogliamo vedere!

Palestra e piscina. Non solo fitness, parecchie palestre organizzano corsi di vario tipo e possono costituire un originale passatempo per combattere il freddo. Anche la piscina è consigliata. E chi lo sa, magari, se ci prendete gusto, potremmo sentire parlare di voi per le prossime Olimpiadi.

Prove di trucco e parrucco dal nostro hair stylist di fiducia. Sogniamo un po’ e sperimentiamo i nuovi trucchi o pettinature laboriose così da essere pronte per la prossima uscita glamour.

Centro commerciale per chi sta al passo con i tempi, le botteghe per i più nostalgici, galleria di negozi in centro e periferia. Avrete l’imbarazzo della scelta per vagare tra scaffali, perdersi in accessori, vestiti o gastronomia. A voi la scelta!

Fare qualcosa per chi ha bisogno, attraverso le associazioni di volontariato che sono tante e tutte importanti nella loro specificità. Aiutare gli altri è sempre un’ottima idea, che sia inverno o estate.

È chiaro che ce ne sono altri di posti, quindi vi aspettiamo tra i commenti per le segnalazioni. E se niente vi ha convinto potete sempre ovviare per le attività più classiche, come guardare la televisione, leggere un buon libro, invitare gli amici a cena o cucinare qualcosa di sfizioso. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.