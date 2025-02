Albenga, nuovi strumenti per la cardiologia: inaugurati due elettrocardiografi Holter donati da Senzaprontosoccorsosimuore

Nel corso dell’evento, i medici hanno evidenziato l’importanza di disporre di macchinari di ultima generazione, fondamentali per garantire diagnosi sempre più precise e tempestive. Antonio Ricci ha sottolineato che “le macchine, per quanto avanzate, hanno bisogno di personale medico e paramedico attento, preparato e scrupoloso, che svolga il proprio lavoro con amore e dedizione”.

Il movimento Senzaprontosoccorsosimuore ha ribadito il proprio impegno affinché l’ospedale di Albenga torni ad avere tutte le dotazioni sanitarie che merita. “Se la Regione e la Asl non acquistano questi presidi – ha affermato un portavoce del gruppo – i cittadini si sostituiscono a loro, ma non può essere questo il metodo di funzionamento. È solo uno stimolo per far comprendere quanto sia essenziale che l’ospedale di Albenga torni a essere pienamente operativo, senza ridursi a un semplice ospedale di comunità”.