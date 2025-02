Morbillo, nel Savonese un altro caso sospetto in un adulto. Asl2 rafforza le misure di sorveglianza e prevenzione

Sono stati confermati tutti i cinque casi di morbillo in pazienti adulti che l'Asl2 Savonese aveva annunciato nei giorni scorsi (quattro certi, uno era ancora in attesa di conferma), rilevati tra il Finalese e l'Albenganese, mentre ce n'è un sesto in fase di verifica.

Come è noto, in età infantile la malattia tende a decorrere in forma più lieve, mentre nell’adulto il morbillo può causare complicanze serie. A tale proposito, riferisce l'azienda sanitaria, il paziente attualmente in fase di verifica è ricoverato presso l'ospedale Santa Maria di Albenga, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare.

Per limitare la diffusione del virus, sono state attivate indagini epidemiologiche e misure di prevenzione a tutela della cittadinanza e del personale sanitario, tra cui la sorveglianza sui contatti stretti delle persone infette.

"Asl2 continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione in costante collaborazione con Alisa e a fornire aggiornamenti in caso di sviluppi significativi" si legge nella nota.