Rivieracqua, Confesercenti Imperia organizza un convegno online per aggiornare gli associati sul ricorso giudiziale

Vista la crescente richiesta di informazioni presso gli uffici provinciali della Confesercenti in merito agli sviluppi del ricorso giudiziale promosso da Confesercenti e Confinvest s.r.l., La Confesercenti della Provincia di Imperia ha organizzato un convegno online per aggiornare tutti i nostri associati su quanto è stato fatto, su ciò che si sta facendo e sulle prossime azioni da intraprendere.

L’appuntamento è per domani martedì 25 febbraio alle ore 14.30 tramite videoconferenza. Interverranno in qualità di relatori gli esperti in materia giuridica gli avvocati Alberto Bonifacino e Marco Dalla Libera.

Per partecipare, è necessario inviare una e-mail di adesione all’indirizzo:

confesercenti.imperia@catliguria.it. Invitiamo tutti gli interessati a prendere parte a questo momento di confronto e aggiornamento.