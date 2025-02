Spugne avvelenate lanciate in un giardino a Valleggia: cane vivo per miracolo

È vivo per miracolo grazie all'intervento tempestivo della proprietaria il cane che ieri ha ingerito una spugna pare avvelenata.

I bocconi sono stati lanciati nel giardino di una famiglia a Valleggia e l'animale a quattro zampe ne ha mangiato uno iniziando a stare male.

"Attenzione zona Valleggia spugne con non so cosa dentro per ammazzare i cani. Fate attenzione, me lo hanno buttato in giardino e il cane lo ha mangiato, poi subito lo ha vomitato (con acqua ossigenata in bocca per farla vomitare), è viva per miracolo" ha raccontato la proprietaria.

"CI hanno segnalato spugne avvelenate zona Valleggia. Hanno gettato delle spugne nel giardino di una famiglia per avvelenare i cani. Occhi aperti ovunque e sempre" l'appello del Canile di Savona.

Nei giorni scorsi inoltre si stanno susseguendo le segnalazioni a Savona soprattutto per la massiccia presenza della processionaria.

il contatto con i peli che le ricoprono provoca una reazione molto dolorosa, portando nei casi più estremi alla necrosi dei tessuti con cui vengono in contatto. Per i cani il rischio è altissimo, con conseguenze pericolose per le mucose.

I consigli preventivi sono quelli di osservare attentamente gli alberi sotto cui si passa (non solo per i cani, ma anche per i bambini, la cui pelle delicata potrebbe subire gravi conseguenze dal contatto con le processionarie), di tenere i cani al guinzaglio e di segnalare a comuni e Asl la presenza di nidi.