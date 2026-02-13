Altare, incendio in un parcheggio: distrutta un'auto in sosta, nessun ferito

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte nel primo pomeriggio odierno, poco dopo le 13, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un’auto in un parcheggio in località Isola del Pero, nel comune di Altare.

All’arrivo sul posto, la squadra ha provveduto alle operazioni di spegnimento, evitando anzitutto il coinvolgimento degli altri mezzi nelle vicinanze. Dopodiché, sono state eseguite le attività di messa in sicurezza sia del veicolo incendiato che dell’area circostante.

Fortunatamente non si sono registrati feriti e, una volta terminate le operazioni, l’area è stata resa nuovamente fruibile.