Sorpreso a spacciare ad Albenga viene arrestato dalla polizia locale: disposto il divieto di dimora

E' stato beccato dalla polizia locale mentre spacciava ed è stato arrestato.

Un uomo, straniero, senza fissa dimora è stato fermato mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un giovane che era accompagnato dalla madre e dal compagno della stessa.

Dopo aver monitorato il passaggio di una modesta quantità di hashish gli agenti lo hanno fermato e tratto in arresto.

Rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma albenganese avrebbe compiuto atti autolesionistici e opposto resistenza.

Il giudice Matteo Pistone ieri ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora.