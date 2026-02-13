 / Cronaca

Cronaca | 13 febbraio 2026, 14:15

Sorpreso a spacciare ad Albenga viene arrestato dalla polizia locale: disposto il divieto di dimora

L'hashish è stato ceduto ad un giovane che era accompagnato dalla madre e dal compagno

E' stato beccato dalla polizia locale mentre spacciava ed è stato arrestato.

Un uomo, straniero, senza fissa dimora è stato fermato mentre cedeva la sostanza stupefacente ad un giovane che era accompagnato dalla madre e dal compagno della stessa. 

Dopo aver monitorato il passaggio di una modesta quantità di hashish gli agenti lo hanno fermato e tratto in arresto. 

Rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma albenganese avrebbe compiuto atti autolesionistici e opposto resistenza. 

Il giudice Matteo Pistone ieri ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora. 

Luciano Parodi

