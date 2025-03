Casa 11 a Pietra Ligure: una nuova realtà immobiliare firmata dai fratelli Calcagno

Lo scorso 14 febbraio ha aperto ufficialmente le porte a Pietra Ligure, in via Matteotti 77, il nuovo ufficio dell'agenzia immobiliare Casa 11. Un progetto ambizioso nato dalla determinazione e dall’esperienza di Elisa e Ivan Calcagno, fratelli e soci, che hanno deciso di unire competenze e passione per offrire un servizio innovativo e personalizzato nel settore immobiliare.