Toirano parteciperà alla kermesse Olio Officina Festival 2025

Toirano sarà sul palco della quattordicesima edizione dell’Olio Officina Festival, prestigioso forum internazionale sull’olio da olive ideato e diretto da Luigi Caricato, in programma dal 27 febbraio al 1° marzo 2025 ai Magazzini del Cotone di Genova.

Il Comune sarà rappresentato dall’assessore Kety Sbarra, nella sua qualità di ideatrice di Ulivissima, che interverrà sabato 1° marzo alle ore 10 nell’ambito dell’incontro “Comunità a trazione oliocentrica”, dedicato alle sfide e alle soluzioni per contrastare la crisi delle comunità rurali e lo spopolamento delle campagne. Un’occasione per ribadire l’impegno di Toirano nella valorizzazione dell’olivicoltura e del paesaggio, in continuità con il progetto Ulivissima, già apprezzato lo scorso anno dallo stesso Luigi Caricato, illustre ospite dell’edizione 2024.

La partecipazione a questo importante evento conferma la volontà del Comune di sostenere le tradizioni locali e promuovere la cultura dell’olio, patrimonio identitario del territorio.