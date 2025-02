Nasce il Comitato di Forza Italia Savona, Luciano Stazi segretario cittadino

Nasce ufficialmente il Comitato di Forza Italia Savona guidato dal segretario cittadino Luciano Stazi. Imprenditore e responsabile di un centro medico, new entry del panorama politico, in questi mesi è riuscito ad ottenere importanti traguardi avvicinando al mondo di Forza Italia moltissime persone.

Savona può contare su figure del territorio che ricopriranno ruoli chiave, dalla conferma di Paola Fantin in qualità di Segretario di Azzurro Donna Savona città a Liliana Barbaro, Segretario di Azzurro Giovani Savona Città, a Paolo Pipitone, Coordinatore dei Seniores Provinciale, a Giovanna Baglietto Coordinatore dei Seniores Savona città, ad Enrico Pregliasco nella lista dei Coordinamento Provinciale a Pasquale Esposito, Responsabile del Settore Formazione e Adesione.

Un gruppo determinato a lavorare per Savona per affermare il ruolo di Forza Italia in città.