E' stato lanciato l'allarme nel porto di Savona in via Antonio Baglietto per un infortunio sul lavoro.

Un operaio infatti si sarebbe infortunato ad un piede mentre stava lavorando.

Immediato l'intervento sul posto dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona che ha trasportato l'uomo in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Intervenuti in via Baglietto anche gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Asl2.