Savona Capitale della Cultura, i sindaci del territorio al ritorno da Roma: "Una sfacchinata ma ne è valsa la pena, territorio compatto"

Da Savona, nella notte, hanno dovuto raggiungere i loro comuni, molti nell'entroterra, come Bardineto, Murialdo, Osiglia oppure Tovo e Borgio. Alcuni ha fatto riscorso ad un caffè all'ultimo autogrill o a qualche bevanda energetica ma la stanchezza era nascosta dalla soddisfazione di aver preso parte a un evento che, vada come vada, ha dimostrato la compattezza del territorio. Ma ha soprattutto dimostrato come anche i piccoli Comuni contino in un progetto ambizioso per l'intero territorio. Lo si era capito già quella sera al Teatro Chiabrera, in occasione dell'adesione alla candidatura di Savona Capitale della Cultura, quando il sipario si era aperto sulle 41 fasce tricolori sul palco. E l'emozione ha fatto passare in secondo piano un tour de force di 15 ore passate in pullman da e per Roma.