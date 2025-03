Traffico pesante ad Albisola, la minoranza 'punge' l'amministrazione: "La smettano di piangere sul latte versato ma inizino a lavorare seriamente"

"L’Amministrazione Garbarini deve smettere di limitarsi a piangere sul latte versato e iniziare a lavorare seriamente per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini albisolesi". Non mancano gli attacchi del gruppo di opposizione "Uniti per Albisola" dopo la commissione consiliare sul problema del traffico pesante che si è svolta nella serata di ieri, su loro richiesta, nella Sala Giunta del comune di Albisola Superiore.

"Un incontro che si è protratto oltre la mezzanotte, caratterizzato da un lungo monologo del Sindaco Maurizio Garbarini, il quale ha elencato quanto fatto dalla sua Amministrazione, lamentando di essere ostacolato dagli enti sovraordinati (Prefetto, Ente Porto, Autostrade, ANAS). È emerso un quadro desolante: secondo Garbarini, l’Amministrazione comunale sarebbe una vittima impotente davanti al problema dell'Aurelia Bis incompiuta e del deterioramento delle strade cittadine, senza possibilità di agire in favore della salute e della sicurezza dei cittadini albisolesi. Ma è davvero così? - dicono dalla minoranza - Dalle parole del Sindaco sembra che la sua preoccupazione principale sia quella di non urtare i poteri forti e gli enti sovraordinati, piuttosto che tutelare la salute dei cittadini. Perché allora non affrontare con lo stesso coraggio, dimostrato nel chiedere risorse per le strade danneggiate, anche la questione della mitigazione del traffico pesante?".

"Il gruppo consiliare "Uniti per Albisola", rappresentato da Stefania Scarone, Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona, ha sottolineato con forza la necessità di un’opposizione costruttiva e propositiva, evidenziando l'urgenza di soluzioni pratiche e immediate presenti nel programma elettorale e chieste anche dai cittadini presenti. È stato chiesto di valutare misure concrete come: Semafori intelligenti per regolare il flusso dei mezzi pesanti; Passaggi pedonali rialzati per garantire la sicurezza dei cittadini; Dissuasori di velocità su Corso Mazzini per scoraggiare l’uscita dei camion dal casello di Albisola - le proposte del gruppo consiliare - I consiglieri hanno altresì suggerito all’Amministrazione di commissionare uno studio del traffico ad un Dipartimento Universitario".

"Per quanto riguarda l’impianto per il Bitume per la produzione dell’asfalto per terminare l’Aurelia Bis, che è in fase di realizzazione nel sito in esproprio temporaneo del cantiere di Grana, i Consiglieri hanno evidenziato che come risulta dal progetto e dai relativi permessi pare che, come diversamente descritto nelle carte, non sia un impianto di ultima generazione e in particolare per quanto riguarda la deroga acustica presentata agli uffici del Comune, risulta evidente una difformità di posizionamento dell’impianto rispetto alle misurazioni evidenziate dal progetto stesso, il che dimostra che l’impianto ora è molto più vicino alle abitazioni e che quindi l’autorizzazione in deroga acustica già concessa può risultare compromessa - puntualizzano Scarone, Proto, Cello e Corona - Durante la Commissione, il Sindaco Garbarini ha mostrato ancora una volta la sua incapacità di accettare critiche costruttive, accusando l’opposizione di voler solo allarmare la cittadinanza. Ma i consiglieri di "Uniti per Albisola" non hanno fatto altro che dare voce al malcontento dei cittadini, stanchi di vivere in un ambiente inquinato e pericoloso".