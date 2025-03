Savona, corso di guida sicura organizzato dal Motoclub della Polizia di Stato

Il Motoclub della Polizia di Stato sezione Savona, in collaborazione con l'Autoscuola Mondial, organizza per giovedì 20 marzo alle ore 20 il 1° corso di guida sicura – parte teorica. L’evento vedrà la partecipazione dell’istruttore Piero Salvi come relatore principale e rappresenta un’opportunità unica per tutti i motociclisti che desiderano migliorare la propria tecnica di guida e aumentare la sicurezza su strada.

Durante il corso verranno trattati temi fondamentali per la sicurezza in moto, come le tecniche di guida avanzate, la frenata d’emergenza e la gestione della moto in situazioni critiche, l’impostazione delle curve e delle traiettorie, nonché la prevenzione e gestione del rischio.

L’incontro è aperto a motociclisti di ogni livello, sia soci che non soci del Motoclub. Il costo per i soci è di 20 euro, mentre per i non soci è di 30 euro. In base al numero degli iscritti, sarà successivamente organizzato anche un corso pratico, con data da definire.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare Pier al numero 335 6137498, Fabio al 328 2796024 oppure scrivere all’indirizzo email mcps.sv@gmail.com.