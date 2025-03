Chiusura via Sisto IV ad Albisola: passaggio pedonale garantito sul marciapiede

Sarà garantito un passaggio pedonale in via Sisto IV ad Albisola Superiore.

Questa mattina dopo un sopralluogo del sindaco Maurizio Garbarini, della polizia locale e dell'impresa che realizza i lavori nell'area ex scuole San Pietro è stata presa decisione che va a risolvere così una criticità che aveva visto gli abitanti della zona insorgere.

Il cantiere è stato infatti aperto ieri e durerà fino a mercoledì 30 aprile facendo protestare gli albisolesi costretti a scegliere strade alternative con i mezzi e anche per i pedoni come l'attraversamento del tunnel ferroviario-autostradale di via San Sebastiano per poi percorrere via Paolo VI e dirigersi verso via Giovanni XXIII e arrivare in Corso Mazzini. Strade nettamente più lunghe rispetto ai classici percorsi.

La ditta esecutrice degli interventi, Levy Srl, aveva richiesto l'occupazione di suolo pubblico per delimitare l'area di cantiere e la comandante della polizia locale Ombretta Colombo aveva firmato un'ordinanza di chiusura dal civico 56 fino al tunnel pedonale del cavalcavia ferroviario e autostradale compreso e dal civico 62 fino all'intersezione con Via San Pietro.

Due mesi di stop del passaggio delle auto e delle moto oltre che dei pedoni oltre al divieto di sosta temporaneo sulla carreggiata in Via Sisto IV dal civico 62 fino all’intersezione con via San Pietro.

Era stato inoltre istituito il senso contrario di marcia a quello presente levante-ponente in Via Sisto IV dal civico 62 fino al civico 14 (compreso l’accesso all’area privata dei condomini) ai soli residenti che hanno accesso all’area privata di Via San Pietro del civico 62.

Il Comune però dopo aver ascoltato le istanze di alcuni albisolesi ha deciso di dare la possibilità di percorrere la via sul marciapiede.

"Come tutte le volte che si affronta un nuovo cantiere ci sono tutte le variabili da adottare. Prima ci si chiedeva quando sarebbe partito il cantiere, ora parte ed è normale che ci siano difficoltà operative - spiega il Sindaco -