Gambero Rosso 2025, due aziende savonesi brillano a Verona con i migliori extravergini d’Italia

Due dei migliori oli extravergini d’Italia si trovano in provincia di Savona. A dirlo è la prestigiosa guida “Oli d’Italia 2025” di Gambero Rosso, che ha assegnato il massimo riconoscimento – le Tre Foglie – a due eccellenze del territorio: l’azienda ranzina Olio Pedro e la finalese Pria Grossa.

La premiazione si è svolta ieri, lunedì 3 marzo, alla Fiera di Verona durante Sol2Epo, l’evento che ogni anno riunisce i migliori produttori di olio extravergine d’Italia. Un riconoscimento importante per queste realtà, che conferma la qualità del lavoro svolto sul territorio.

Olio Pedro ha conquistato le Tre Foglie per la sua Monocultivar Merlina 2024, mentre Pria Grossa ha ottenuto lo stesso premio per la Monocultivar Colombaia 2024. Inoltre, Olio Pedro ha ricevuto altre due Foglie per le sue Monocultivar di Colombaia e Olivotto.

Da oltre quindici anni, Gambero Rosso porta avanti un impegno costante nella valorizzazione dell’olio extravergine italiano, selezionando e premiando le produzioni migliori. In questa edizione, la Liguria si è distinta con un totale di cinque oli premiati in guida.

Oltre a Olio Pedro e Pria Grossa, hanno ottenuto un riconoscimento anche Extremum Monocultivar Taggiasca Bio 2024di Paolo Cassini, Fiorolio Monocultivar Taggiasca 2024 di 5F e Monocultivar Razzola 2024 di Belfiore.

Un risultato che conferma la tradizione e l’eccellenza della produzione ligure nel panorama nazionale dell’olio extravergine.