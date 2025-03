Loano, via all'abbattimento dei pini pericolanti di Parco Rocca

Hanno preso il via questa mattina gli interventi di abbattimento di sei pini all’interno del parco Agostino Rocca a #Loano. Si tratta delle piante che, a seguito di perizia effettuata da un dottore forestale, sono risultate in cattiva salute e quindi potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica.

"Non fa mai piacere eliminare piante di alto fusto da anni presenti sul territorio, ma in questo caso è necessario" – spiega l'assessore all'ambiente Giovanni Battista Cepollina. "La perizia dell’esperto che ha sancito la stabilità di 16 dei 19 pini della Via Aurelia, infatti, ha anche rilevato problematiche importanti sugli alberi del Parco Rocca posti lungo via Caselle, a partire dall’asilo. In particolare, la perizia scrive che 'in giornate di forte vento, allerte arancioni e rosse, si prescrive il divieto di accesso e la fruizione delle aree di interferenza dei pini del Parco Rocca. Data la presenza di una scuola nelle immediate vicinanze del parco, si prescrive la rimozione dei giochi (casette) posti sotto la chioma dell’albero 25 (il primo verso l’asilo) e si prescrive il divieto di fruizione delle aree nelle giornate di forte vento e durante le allerte arancioni e rosse'. Appare evidente che chiudere il parco, la circolazione in via Caselle, magari durante il venerdì di mercato, e i giardini dell’asilo in caso di 'forte vento' risulta impossibile, anche alla luce degli improvvisi eventi atmosferici provocati dai noti cambiamenti climatici."

Considerati questi fattori, si è arrivati alla decisione di tagliare i sei pini "per preservare la sicurezza dei cittadini che utilizzano via Caselle, degli utenti e degli operatori del mercato del venerdì, e dei bambini che utilizzano il parco giochi e che frequentano l’asilo. Si è anche provveduto a sistemare il marciapiede di via Caselle, ammalorato dalle radici dei pini che avevano provocato numerose cadute. Ovviamente, i sei pini saranno immediatamente sostituiti da sei alberi di diversa varietà".