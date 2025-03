Trofeo Laigueglia, conto alla rovescia: la cronotabella dei passaggi

Partenza alle ore 11.07 e arrivo probabilmente, a seconda della velocità dai 42 km/h ai 38 km/h, tra le 15.47 e le 16.17.

Mancano poche ore alla partenza della 62esima edizione del Trofeo di Laigueglia e sono ufficiali i passaggi orari sul territorio laiguegliese, Alassio, Albenga, Ceriale, Cisano, Arnasco, Onzo, Vendone, Ortovero, Villanova, Garlenda, Andora, Stellanello, Testico e il transito per due volte sulla Cima Paravenna e i 4 su Colla Micheri.

Nelle due più impegnative scalate i 247 corridori presenti (ufficiale la start list) passeranno rispettivamente alle 12.43 e 14.03 circa (Cima Paravenna) e 14.48, 15.04, 15.20 e 15.36 (Colla Micheri, considerando la media oraria più alta a 42 km/h).

Come da tradizione, la corsa sarà selettiva già con le prime salite di Paravenna e Testico e il circuito finale, che negli ultimi 44 km propone quattro volte Colla Micheri e Capo Mele.

Tra gli iscritti alla gara organizzata dal Comune di Laigueglia con la

regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia, spicca quello di Michal

Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), ex campione del mondo su strada e

vincitore di classiche monumento come la Milano-Sanremo e l'Amstel Gold

Race.



Attenzione anche a Juan Ayuso (UAE Team Emirates), giovane astro

nascente del ciclismo spagnolo, già sul podio alla Vuelta a España.



L’Italia punta forte sul tricolore Alberto Bettiol (XDS Astana Team),

già vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019, il compagno Diego Ulissi, 8 tappe vinte nel passato al Giro d’Italia, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) e Filippo Zana (Jayco AlUla). Riflettori puntati anche su Filippo

Baroncini (UAE Team Emirates), ex campione del mondo U23, su Samuele

Battistella (Jayco AlUla) e

Simone Velasco (XDS Astana Team), campione italiano nel 2023 e vincitore

a Laigueglia nel 2019.



Tra i protagonisti più attesi anche Alessandro Covi (UAE Team

Emirates), vincitore della tappa del Passo Fedaia al Giro d’Italia 2022 e da tenere d’occhio anche Benjamin

Thomas (Cofidis), oro olimpico su pista a Parigi 2024.



Non mancheranno anche gli outsider pronti a sorprendere, come Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) e il

belga Koen Bouwman (Jayco AlUla), già vincitore di due tappe e della classifica GPM al

Giro d’Italia 2022.



IL PERCORSO



Il tracciato del Trofeo Laigueglia ripropone lo schema delle edizioni

più recenti ad esclusione di un leggero spostamento del “km zero”, posizionato all’uscita dell’abitato di Alassio.

Dopo un primo tratto vallonato e due Gran Premi della

Montagna – Cima Paravenna e Testico – la corsa entrerà nel vivo con il

circuito finale, da ripetere quattro volte. L’ascesa di Colla Micheri (2

km all’8,4% con punte al 14%), intervallata dalla salita di Capo Mele,

sarà il fulcro della selezione. Gli ultimi 40 km, senza tregua,

promettono spettacolo e bagarre tra i protagonisti.



L’arrivo è previsto in Via Roma a Laigueglia, con un rettilineo finale

che permetterà un epilogo avvincente dopo una gara selettiva.





SQUADRE E PRINCIPALI ISCRITTI



Arkéa-B&B Hotels –

XDS Astana Team

INEOS Grenadiers

UAE Team Emirates

Team Jayco AlUla

Intermarché-Wanty

Cofidis

EF Education-EasyPost

TotalEnergies

Q36.5 Pro Cycling Team

Caja Rural-Seguros RGA

Tudor Pro Cycling Team

VF Group Bardiani-CSF-Faizanè

Team Polti-VisitMalta

Biesse-Carrera-Premac

General Store-Essegibi-F.lli Curia

MG.K Vis Costruzioni e Ambiente

Unibet-Tietema Rockets

JCL Team Ukyo

Petrolike

MBH Bank Ballan CSB

Sam - Vitalcare - Dynatek

Wagner Bazin WB

SC Padovani Polo Cherry Bank

Solution Tech Vini Fantini

In allegato tutti i passaggi orari: