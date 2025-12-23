Domenica 28 dicembre Diano Marina corre per la solidarietà: torna la corsa benefica “Il Cuore di Martina”

Un appuntamento che unisce sport, territorio e solidarietà coinvolgendo Imperia, Savona e Sanremo. Domenica 28 dicembre, a Diano Marina, si rinnova la corsa benefica “Il Cuore di Martina”, evento annuale dedicato alla raccolta fondi a favore dell’associazione Il Cuore di Martina ODV. L’iniziativa è organizzata da Cristian Mallardo (in foto), da anni impegnato nella promozione di eventi sportivi solidali che richiamano partecipanti e famiglie da tutta la Liguria e dal Ponente, con l’obiettivo di sostenere concretamente attività benefiche sul territorio.

La manifestazione prenderà il via alle 9 con partenza dalla piazza principale di Diano Marina. Sono previsti due percorsi. Per i Runners: distanza 9,3 km e quota di iscrizione a 13 euro; Family Run sulla distanza di 4,7 km e quota a 15 euro (fino a un massimo di 4 persone). Un’occasione pensata sia per gli atleti sia per le famiglie, per vivere una mattinata di sport all’aria aperta all’insegna della solidarietà. Il ritiro dei pettorali è previsto per sabato 27 dicembre in piazza del Comune (come indicato nella locandina ufficiale). Per informazioni, prenotazioni e dettagli organizzativi è possibile contattare direttamente Cristian Mallardo al 348 2103204.

La giornata sarà arricchita da un ricco buffet per tutti i partecipanti, premi per il podio maschile e femminile ed una pesca di beneficenza con numerosi premi, tra cui maglie ufficiali di calcio di Serie A, Serie B e squadre regionali liguri. “Il Cuore di Martina” non è solo una corsa, ma un momento di condivisione e sostegno concreto a chi opera nel sociale. L’invito degli organizzatori è chiaro: “Tutti in piazza per sostenere Il Cuore di Martina ODV!”. Una giornata di sport e solidarietà che conferma Diano Marina come punto di riferimento per eventi benefici capaci di coinvolgere tutto il Ponente ligure.