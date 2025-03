Il "Pesce d’Aprile" di Savona: una dolce tradizione unica in Italia

Si tratta di una tradizione esclusivamente savonese, che riempie le vetrine delle pasticcerie per tutto il mese di marzo, per poi scomparire subito dopo il 1° aprile. Ma qual è l’origine di questa curiosa usanza?

Secondo una leggenda, tutto ebbe inizio nel1528 dopo la conquista definitiva della città da parte della Repubblica di Genova. Si racconta che un doge di Genova fosse giunto sulla spiaggia delle Fornaci, un quartiere di Savona abitato da una numerosa comunità di pescatori. Proprio in occasione del 1° aprile, per prenderlo in giro, i pescatori gli avrebbero attaccato un pesce finto sulla schiena. Il doge, accortosi dello scherzo, si sarebbe offeso a tal punto da minacciare pesanti ritorsioni contro gli abitanti della zona.