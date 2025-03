Ordigni bellici ritrovati a Carcare, chi sono gli artificieri dell'Esercito che hanno bonificato la zona

Gli artificieri dell'Esercito hanno completato con successo la bonifica di 29 proiettili di artiglieria rinvenuti a Carcare, durante i lavori per la costruzione di una villa. Gli ordigni, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono stati neutralizzati dagli specialisti del 32° Reggimento Genio Guastatori, parte della Brigata Alpina Taurinense.

I genieri alpini di stanza a Fossano, esperti nella bonifica di ordigni bellici, sono responsabili della sicurezza in tutto il Nord-Ovest d'Italia, una regione pesantemente coinvolta nei bombardamenti durante il secondo conflitto. Grazie alla loro preparazione e all’utilizzo di moderne tecnologie, sono in grado di gestire in sicurezza anche i residuati più pericolosi.

Nel caso specifico di Carcare, le granate italiane da 75 a 105 mm ritrovate erano ancora integre e rappresentavano un rischio. Dopo un’attenta analisi, gli artificieri hanno messo in sicurezza gli ordigni, trasportandoli successivamente verso una cava a Cairo Montenotte, dove sono stati distrutti mediante brillamenti controllati. L'intervento è stato suddiviso su più giorni a causa di limitazioni tecniche della cava, e i brillamenti sono stati di entità contenuta per ridurre al minimo i rischi.

Negli ultimi due anni, il 32° Reggimento ha neutralizzato circa 200 ordigni solo in Liguria, impiegando tecnologie avanzate per garantire la massima sicurezza durante la bonifica. Ogni operazione viene svolta in stretta collaborazione con le autorità locali, come la Prefettura di Savona, per assicurare che le operazioni non comportino pericoli per la popolazione.

Questa attività si inserisce in una serie di interventi che i genieri alpini svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza e proteggere il territorio, confermando il ruolo essenziale del 32° Reggimento Genio Guastatori nel rimuovere i rischi legati ai residuati bellici e nel contribuire alla sicurezza del Paese.